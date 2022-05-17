قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن السبب الرئیسي للأزمة الأوکرانیة هو میول حلف شمال الأطلسي "ناتو" للتوسع، واصفا العلاقات بين طهران وموسكو بـ"الاستراتيجية".



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء عن المتحدث القول إن "أساس الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا هو میول الناتو التوسعية، وتجاهل الغرب للاعتبارات الأمنية للدول الأخرى، وبالأخص روسيا، وتجاهله الاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ عقود".



وأضاف: "لیعلم الناتو أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة".



ووصف المتحدث الإيراني العلاقات بين طهران وموسكو بأنها "استراتيجية"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لأي قضية بالمساس بهذه العلاقات.



وأضاف: "نحاول أن نستخدم هذه العلاقات الاستراتيجية مع موسكو، وعلاقاتنا الطيبة مع كييف، لوضع حد لهذه الحرب والأضرار التي تشهدها المنطقة وشعوبها".