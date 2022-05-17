ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 6ر437، مقابل 2ر439 أمس الاثنين. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 7ر522، وقبل شهر 3ر834.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 86 ألفا و252 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 107 آلاف و568 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 215 حالة، مقابل 218 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 25 مليونا و818 ألفا و405 حالات.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.