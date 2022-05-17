بريطانيا: روسيا استخدمت المدفعية بالمناطق المأهولة شمال أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم /الثلاثاء/ أن حجم الدمار الذي خلفته القوات الروسية شمال كييف يوضح استعدادها لاستخدام المدفعية في المناطق المأهولة بالسكان.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية -عبر موقعها الإلكتروني، وفقا لأحداث بيانات الاستخبارات البريطانية- أنه من المرجح أن تعتمد موسكو أكثر على المدفعية في دونباس خلال الأسابيع المقبلة، موضحة أنه في منطقة تشيرنيهيف شمال كييف تم تقدير أن ما يقرب من 3500 مبنى دمر خلال تقدم روسيا نحو العاصمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن 80% من الأضرار لحقت بالمباني السكنية، مضيفة أنه من المحتمل أن تلجأ روسيا إلى الاعتماد المتزايد على القصف المدفعي العشوائي بسبب محدودية القدرة على الاستحواذ على الهدف، وعدم الاستعداد للمخاطرة بتحليق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني خارج خطوط المواجهة.