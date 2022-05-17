إعلام تركي: بوتين يزور أنقرة في الأيام المقبلة

أكدت وسائل إعلام تركية، أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، لافتة إلى أن الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أشارت صحيفة «يني إرمافاك» التركية، إلى أن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيصل إلى أنقرة يوم غد الأربعاء، وسيعقد اجتماعات مع الإدارات الاقتصادية التركية، كما سيضم الوفد رجال أعمال لاستغلال الفرص الاستثمارية في تركيا.

ووفقا للصحيفة، سيتم وضع الخطة لاجتماع عمل رفيع المستوى بين تركيا وروسيا خلال الاجتماعات، وأضافت الصحيفة: «دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر اتصال هاتفي، إلى تركيا لحضور اجتماع عمل رفيع المستوى. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يزور بوتين تركيا في الأيام المقبلة».

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن أحد مواضيع مفاوضات الوفد بقيادة نوفاك سيكون نقل البضائع؛ لتعزيز حجم التجارة بين البلدين، الذي بلغ 33 مليار دولار العام الماضي.

وبحسب مجلة «ناشونال إنترست» الأمريكية، تفرض العلاقات التجارية الوثيقة وإمدادات الغاز وإنشاء محطة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، على تركيا الاستمرار في التعاون مع روسيا.

وجاء في المجلة إن حرص أنقرة على المحافظة على علاقات وثيقة مع موسكو، هو الذي يمنع تركيا من الاحتذاء بما فعله غيرها من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الذين أدانوا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما أن تركيا تعلق آمالها على مجيء المزيد من السياح الروس. وذكرت المجلة أن شركة الخطوط الجوية التركية خصصت 1.5 مليون مقعد في طائراتها للسياح الروس.