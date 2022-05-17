بشار الأسد لوفد موريتاني: أساس الحرب على المنطقة فكري وعقائدي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، وفداً برلمانياً موريتانياً برئاسة المصطفى صهيب، رئيس لجنة الصداقة الموريتانية السورية في مجلس النواب الموريتاني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الثلاثاء، جرى الحديث خلال اللقاء حول الأوضاع على الساحة العربية، والدور الأساسي للشعوب في استقرار هذه المنطقة، عبر حفاظها على هويتها وتمسكها بها.

واعتبر «الأسد» أنّ «الحرب على هذه المنطقة هي بالأساس حرب فكرية وعقائدية، وهي أخطر وأشد تأثيراً من الحرب العسكرية»، مشيراً إلى أنّ «الشعب الموريتاني ورغم البعد الجغرافي لبلاده، إلا أنّه وعبر مراحل مختلفة من التاريخ، ظلّ دائماً مرتبطاً ومتمسكاً بهويته وانتمائه العربي».

وأكّد على أهمية الزيارات المتبادلة بين الوفود البرلمانية والشعبية، واستثمار نتائجها عبر تحويلها إلى أفكار وآليات عمل تُقرّب بين الشعوب وتخدم مصالحها.