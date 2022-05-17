أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي قرر استئناف برنامج دعم الفقراء في السودان (ثمرات).

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السفارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أكدت أنه تم إخطار وزير المالية السوداني الدكتور جبريل ابراهيم، باستئناف البنك الدولي للبرامج الخاصة بدعم الفقراء، من خلال المشروعات التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان، مثل برنامج "ثمرات"، وبرنامج التطعيم ضد "كوفيد-19"، عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث، مثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.

وأكدت السفارة السودانية في واشنطن أن القرار لم يتطرق إلى برامج أخرى خاصة بدعم الفقراء، منها برنامج دعم التعليم الأساسي بقيمة 71 مليون دولار، وكذلك برنامج إدارة البرامج الموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار .. مشيرة إلى أنه يمكن المطالبة بها في إطار البرامج الخاصة بدعم الفقراء.

يذكر أن "برنامج دعم الأسر" (ثمرات) يهدف إلى تقديم مساعدات مالية لـ80 % من فقراء السودان، تبلغ 500 جنيه سوداني للفرد شهريًا على مدى عام، وفق البنك الدولي؛ لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتم تجميد البرنامج في نوفمبر 2021.