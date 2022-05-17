 العراق: الحكم بإعدام إرهابيين من داعش فجرا سيارة مفخخة في الموصل - بوابة الشروق
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العراق: الحكم بإعدام إرهابيين من داعش فجرا سيارة مفخخة في الموصل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 12:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 12:27 م

أصدرت محكمة جنايات نينوى بالعراق، أحكاما بالإعدام شنقا بحق إرهابيين اثنين عن جريمة تفجيرهما سيارة مفخخة في مدينة الموصل، شمالي البلاد.

وذكر إعلام القضاء في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الإرهابيين المنتمين إلى عصابات داعش الإرهابية أقدما على تفجير سيارة مفخخة في حي التأميم في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وأوضح أن الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

من ناحية أخرى، أعلنت المديرية العامة للأمن العراقي، الحكم بالسجن المؤبد على أحد الإرهابيين المعتقلين من تنظيم داعش والذي ثبت انتماؤه إلى ما يسمى بولاية الجنوب وذلك ضمن قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية العراقية شن عملياتها لمطاردة التنظيم الإرهابي الذي سجل تراجعا في مستوى التهديد لأمن المدن والقطاعات المشتركة منذ مطلع فبراير الماضي.

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