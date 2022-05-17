أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا أو دبلوماسيا، لافتًا إلى أن موسكو واثقة من انتصارها وتحقيق أهدافها.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الثلاثاء، قال بيسكوف: «الغرب مستعد لفعل أي شيء لمنع روسيا من العيش بالطريقة التي تريدها، في بعض الأحيان يبدو أن وجود روسيا بحد ذاته مصدر إزعاج كبير للغرب الجماعي، وهم مستعدون لفعل أي شيء لمنعنا من تطوير الطريقة التي نريدها والعيش بالطريقة التي نريدها».

ونوه بأنه لا يمكن عزل روسيا بأي شكل من الأشكال، معقبُا: «في عصرنا من المستحيل عزل سدس الأرض سواء سياسيا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا أو إعلاميا، نحن واثقون من أن كل شيء سيكون على ما يرام، ونحن على ثقة من أننا سنفوز، وسنحقق كل الأهداف».

وأشار إلى أن «الدولة تفقد سيادتها إذا لم تظهر النزاهة في الدفاع عن مصالحها»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن «روسيا تدافع باستمرار عن مصالحها».

وأضاف: «على مدار عقدين على الأقل، كانت روسيا تتطور وتلتقط وتيرة التنمية، وتحاول الصمود في وجه الأزمة، وتستخدم الأزمات للتجديد، والتحسين، والتطوير، وتصبح أفضل، بحيث تكون هناك آفاق وفرص جديدة. والانفتاح على الأجيال القادمة».

وتابع: «دافعنا عن مصالحنا، لأن للدولة مصالحها مثل الفرد، وإذا لم تظهر الدولة مثابرة، وإذا لم تظهر الدولة مبادئ في قضايا الوجود الرئيسية، تفقد هذه الدولة استقلالها وسيادتها. والسيادة والقدرة على التفكير بشكل مستقل واتخاذ القرارات والسير في الاتجاه الذي تريده وهذا ما كنا نفعله منذ عدة عقود».

ولفت إلى أن «الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تشن حربا هجينة ضد روسيا، وأصبحت دولا معادية»، معقبًا: «الحرب الهجينة هي ما يحدث الآن، ليس المستشارون الأمريكيون والبريطانيون وحدهم هم من يخبرون المتطرفين الأوكرانيين بالسلاح بما يجب عليهم فعله، ومن يزودونهم بمعلومات استخباراتية وهكذا لا. حرب دبلوماسية.. حرب سياسية.. هذه محاولات لعزلنا في العالم.. هذه حرب اقتصادية».

وأردف: «نعم، ما زلنا نسميها بهدوء دول غير صديقة، لكن يمكنني القول إنها دول معادية بالفعل، لأن ما تفعله هو حرب»، مؤكدا أن روسيا ستتعامل مع مواجهة الغرب، فلديها كل ما هو ضروري لذلك.

وأوضح أن روسيا حاولت إيصال صوتها ومطالبها إلى الغرب بخصوص مبادئ أمنية جديدة، لكنهم لم يستمعوا لموسكو، وبحسب بيسكوف، فإن روسيا في «عاصفة كاملة» ولحظة الحقيقة.

وأشار إلى أن أي حرب تنتهي بسلام، وسيكون هذا السلام هو السلام الذي يسمع فيه صوت روسيا.

وحول العملية الخاصة في أوكرانيا، عقّب: «نحن على يقين من أننا سنفوز.. بوتين يعرف إلى أين يقود البلاد، الشعب الأوكراني هو شعب موهوب ومسالم ومرتبط بروسيا، لكن تم خداعهم لفترة طويلة جدا».

من جانب آخر، ذكر بيسكوف أن «كييف بالكاد كان بإمكانها القيام بمثل هذا التمثيل البارع المتعطش للدماء في بوتشا، فلديهم جيش من شركات العلاقات العامة التي تعمل لصالحهم»، متابعًا حول حرية الإعلام في الغرب: «الآن هذا مفهوم سريع الزوال وعابر، بالمعنى المثالي لا توجد حرية وسائل الإعلام ولا الديمقراطية».