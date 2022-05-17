 ضبط 743 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 743 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:53 ص

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، اليوم، حملة مرورية بمدينة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 743 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير.

بالإضافة إلى استخدام الموبايل أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.

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