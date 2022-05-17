إصابة 7 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي عند الكيلو 186 اتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المصابون هم كل من:- مؤمن حسن عبد العال، 25 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، علاء أحمد أبو شنب، 28 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، شريف أحمد القاسم، 31 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، محمد شحاتة عبد الرحيم، 22 عاما، مصاب باشتباه نزيف داخلي، خالد محمد سليمان، 34 عاما، مصاب باشتباه بكسر بالفقرات القطنية، إسلام شافعي يونس، 18 عاما، مصاب بكدمة بالرأس، حمادة محمد قاسم، 25 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.