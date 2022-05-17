قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إن كندا تستعد لإرسال سفن شحن إلى موانئ في رومانيا والدول المجاورة لمساعدة أوكرانيا في نقل قمحها إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي حديثها بعد اجتماعات مع نظرائها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في ألمانيا وبلجيكا، صرحت جولي: "نحن بصدد إرسال السفن؛ نحن في وضع يسمح لنا بإيجاد الحل والمشاركة في هذه المهمة العظيمة لتحرير القمح الأوكراني".

جاءت تصريحاتها في الوقت الذي اتهم فيه وزير التنمية الدولية الكندي، هارجيت ساجان، روسيا بـ"حظر صادرات القمح الأوكراني عمدًا حتى تتمكن من إلقاء اللوم على الدول الغربية لتسبب الجوع في الدول النامية".

وقال ساجان، وزير الدفاع السابق، إن "روسيا تنشر معلومات خاطئة مفادها أن الغرب مسؤول عن إغلاق الموانئ وصادرات الحبوب لتعزيز المعارضة وزيادة مجال نفوذها في العالم النامي".

وأوكرانيا هي واحدة من أكبر منتجي القمح وزيت عباد الشمس في العالم، وتعتمد العديد من البلدان، بما في ذلك لبنان وبنجلاديش، على الشحنات الأوكرانية.

وأثارت الأزمة الروسية الأوكرانية تحذيرات من برنامج الغذاء العالمي من أن الدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية قد تعاني من الجوع.