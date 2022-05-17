رئيسة النواب البحريني: رعاية حقوق الإنسان تمثل الركيزة الأولى للعمل الوطني

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أن مملكة البحرين وضعت رعاية حقوق الإنسان والأطر المتصلة بالحرية والديمقراطية والتسامح ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي واحترام التعددية، كركيزة أصيلة من ركائز العمل الوطني.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع موسع عقدته رئيسة مجلس النواب البحريني مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، في بروكسل، حيث استعرضا آخر المستجدات المرتبطة بالخطوات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين في المجال الحقوقي.

وأشارت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى أن النهج الذي تتبعه مملكة البحرين في كافة مسارات العمل الوطني، وضمن جميع الممارسات التي تقوم عليها مؤسسات الدولة، يجعل من حقوق الإنسان المعيار الأساس، والملف الأول على سلم الاهتمام.

من جهتها، عبرت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، عن التطلع لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون بين مجلس النواب في مملكة البحرين والبرلمان الأوروبي، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارة عدد من وفود البرلمان الأوروبي للمملكة خلال الفترة الماضية، على نحو غير مسبوق، ويعطي انطباعا عن الانفتاح على آفاق أرحب من التنسيق والتقارب.