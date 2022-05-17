شهد تشكيل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تغييرات واسعة أجراها البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري.

وشهد التشكيل عودة محمد عواد لحراسة المرمى، بعدما ظهر لآخر مرة في مباراة سموحة بالدوري، كما يعود محمد عبدالغني على حساب محمود علاء ويشارك عبدالله جمعة أساسيا لاول مرة هذا الموسم.

وكانت "الشروق" قد أشارت في وقت سابق إلى إجراء فيريرا تعديلات مرتقبة على تشكيل مباراة الطلائع يشمل حراسة المرمى وتحديدا عودة محمد عواد

وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالغني ، محمود حمدي الونش ، أحمد فتوح ، حمزة المثلوثي

الوسط : امام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، عبدالله جمعة

الهجوم: عمر السعيد

ومتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد ابوجبل ، محمود علاء، محمد اوناجم، حازم امام، أشرف بن شرقي ، إسلام جابر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر، أيمن حفني