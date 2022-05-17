 اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين الحرم القدسي بقيادة الحاخام المتطرف يهودا جليك - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مايو 2022 3:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين الحرم القدسي بقيادة الحاخام المتطرف يهودا جليك

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 1:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 1:41 م

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، الحرم القدسي الشريف بالقدس الشرقية المحتلة، من باب المغاربة، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون، الذين دخلوا في شكل مجموعات بقيادة الحاخام المتطرف يهودا جليك عضو الكنيست السابق، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية فيها، خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي الشريف.

ويتعرض الأقصى بشكلٍ شبه يومي لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه كما هو الحال في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المجرم اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك