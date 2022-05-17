أمريكا تسعى لخفض اعتماد الهند على الأسلحة الروسية بحزمة مساعدات

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تقوم الولايات المتحدة حاليا بإعداد حزمة مساعدات للهند لتعميق الروابط الأمنية بينهما، وتقليل اعتماد نيودلهي على الأسلحة الروسية، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ومن المقرر أن تضم الحزمة محل الدراسة تمويلا عسكريا أجنبيا بقيمة 500 مليون دولار، وفقا للمصادر، الأمر الذي سيجعل الهند إحدى كبرى الدول المتلقية لمثل هذه المساعدات بعد إسرائيل ومصر.

ولم يتضح موعد الإعلان عن الاتفاق، أو الأسلحة التي تشمله، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير طلب عدم الكشف عن هويته أن هذا الجهد يأتي ضمن مبادرة أكبر بكثير لإدارة الرئيس جو بايدن لمغازلة الهند لتصبع شريكا أمنيا طويل المدى، رغم إحجام نيودلهى عن انتقاد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.