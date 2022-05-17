إرجاء محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما بتهمة الفساد حتى أغسطس المقبل

تم اليوم الثلاثاء إرجاء محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بتهمة الفساد حتى أغسطس المقبل.



وأعلنت المحكمة المسؤولة عن المحاكمة في بيترماريتزبرج، اليوم، أن سبب التأجيل هو عدم فصل محكمة الاستئناف في عدة طعون مقدمة من جانب زوما.



ومن بين الطعون طلب لتغيير ممثل الادعاء المسؤول في المحاكمة.



وقضت المحكمة، بأنه في حال تم اتخاذ قرار بشأن طلبات محاميي زوما بحلول الأول من أغسطس المقبل، سوف يتم استئناف المحاكمة في 15 أغسطس المقبل. ولم يحضر زوما -80 عاما- محاكمة اليوم، التي كان قد تم تأجيلها عدة مرات.



ويُتهم زوما بالفساد وغسل الأموال والتزوير، على خلفية صفقة أسلحة قبل أن يتولى الرئاسة. ويواجه زوما عقوبة السجن لفترة تصل إلى 25 عاما. وقد نفى زوما التهم الموجهة إليه.