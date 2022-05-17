 وزير النقل: أجور العاملين في شركة القطار الخفيف تصل إلى 20 ألف جنيه - بوابة الشروق
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وزير النقل: أجور العاملين في شركة القطار الخفيف تصل إلى 20 ألف جنيه


نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 9:31 م
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنّه لا يوجد تمليك للأجانب في الموانئ أو أصول في السكك الحديدية أو الطرق أو الكباري .

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر لم تحصل على أي قروض لإنشاء الطرق، كما أنه لا يوجد ضمان من أصول مصر لأي قرض.

وأشار إلى أنه سيتم تحقيق أرباح بأرقام مجزية من استثمار الأجانب في الموانئ، مؤكدا أن العاملين في شركة القطار الخفيف سيحصلون على مرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه ولكن سيعملون ليل نهار وأقل مرتب 3 آلاف جنيه.

وأكد الوزير أنّ أي طريق يتم رصفه هو ملك للمصريين، مشيرا إلى وجود شركة وطنية مصرية تدير الطرق وتتولى التصميم والإنشاء.

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