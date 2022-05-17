لندن: القوات المسلحة الروسية تعتمد على القصف المدفعي العشوائي لأوكرانيا

تعتمد القوات المسلحة الروسية بصورة متزايدة على "القصف المدفعي العشوائي" لأوكرانيا، و"عدم الاستعداد للمخاطرة بتحليق طائرات مقاتلة بصورة روتينية إلى ما بعد خطوطها الأمامية"، بحسب ما ورد في تحديث استخباراتي بريطاني.



وأضافت وزارة الدفاع في لندن، أنه من المرجح أن تستمر روسيا خلال الأسابيع المقبلة، في "الاعتماد بقوة على توجيه ضربات المدفعية المكثفة"، بينما تحاول استعادة الزخم في تقدمها بمنطقة دونباس شرقي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع، في التحديث الذي نُشر اليوم الثلاثاء، إنه خلال الهجوم الذي باء بالفشل على العاصمة كييف، تم تدمير أو إلحاق أضرار بما يقرب من 3500 مبنى في منطقة "تشيرنيهيف" الواقعة شمال المدينة.



وأضافت الوزارة أن 80% من الأضرار لحقت بالمباني السكنية.