أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، طرح شركات الموانئ في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد في البورصة ودمج هيئة القطار الخفيف والمونوريل والنقل المتميز في شركة واحدة.



وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن طرح الشركات في البورصة سينتج عنه تنافس رجال الأعمال على الأسهم.



وأوضح الوزير أن الشركة القابضة لموانئ مصر ستضم 7 موانئ كبيرة والدولة ستقوم بالتنظيم والإشراف والتشريع والمراقبة على الشركة القابضة.



وتابع أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه سيتم دمج 7 موانئ تحت قيادة شركة واحدة ولم يذكر كلمة بيع.



وأكد الوزير أنه من حق المستثمر وضع عضو مجلس إدارة لمراقبة أمواله في الشركة القابضة، ولكن لن يشتري أحد شركات مصرية ويتحكم في المصريين.



وأوضح الوزير أن كل دول العالم تحصل على قروض لتنفيذ مشروعات وهو أمر متعارف عليه وليس خاطئا أو معناه بيع البلد، ومصر ستحصل قروض على مستوى آمن مع دراسة الحد الآمن للدين العام.



