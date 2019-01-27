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فيفا يسمح للفرنسي نكودو بتمثيل منتخب الكاميرون

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 12:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 12:04 ص

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين لجورج كيفين نكودو الجناح السابق للمنتخب الفرنسي للشباب تحت 21 عاما للانتقال لتمثيل المنتخب الكاميروني الأول.

ولعب نكودو في صفوف مرسيليا الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي قبل الانتقال إلى بشكتاش التركي.

ولم يسبق لنكودو تمثيل المنتخب الفرنسي الأول، وبالتالي بموجب لوائح الفيفا بإمكانه الانتقال لتمثيل المنتخب الكاميروني، حيث ترجع جذور عائلته إلى هناك.

وتقدم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة الأسطورة صامويل إيتو بطلب إلى فيفا للاستعانة بخدمات نكودو.

وقرر ريجوبرت سونج مدرب المنتخب الكاميروني الأسبوع الماضي استدعاء نكودو /27 عاما/ للقائمة الأولية لمنتخب الأسود، استعدادا لمباريات الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، الشهر المقبل.


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