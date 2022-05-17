وحدة السكان بمحافظة الأقصر تستعرض إنجازات الجمعيات والإدارات خلال 2021

شارك محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، في حضور لقاء وحدة السكان بالمحافظة، لعرض أنشطة وإنجازات المراكز والمديريات والإدارات والجمعيات الخدمية مع الوحدة من العام ٢٠٢١ وحتى مايو الجاري.

ووجهت مدير وحدة السكان بالمحافظة الشكر لكل من ساهم في إنجاح أنشطة وفعاليات الوحدة على مدار العام الماضي وحتى الآن، مؤكدة أنه رغم قصر الفترة الزمنية على تأسيس وحدة السكان بالمحافظة فقد استطعنا مع شركائنا الداعمين أن نساهم في التنمية، وأن الوحدة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ برنامجها التنموب والمشاريع الاجتماعية والبيئية والصحية وأنشتطتها الثقافية.

ومن جانبة أشاد نائب محافظ الأقصر بوحدة السكان بالمحافظة ودورها في التنسيق بين الجهات المختلفة لإحداث تغيير إيجابي بين جميع المواطنين، كما أثنى على مبادرة "الحرفجية" التي تبنتها الوحدة وسعيهم لتوحيد علامة تجارية خاصة بمنتجات وصناعات محافظة الأقصر، كما طالب وحدة السكان بالاستمرارية، مؤكدا أن المعطيات الحالية لوحدة السكان تحول الأهداف لواقع ملموس يفيد المواطنين.