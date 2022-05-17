وزير القوى العاملة يشارك في مؤتمر التشغيل للفئات الأكثر ضعفا بالمغرب

يشارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار يومين، في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء"، الذي يعقد في قصر الكونجرس بالعاصمة المغربية، مراكش.

واستقبل يونس سيكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيري والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، وزير القوى العاملة محمد سعفان، والوفود المشاركة في المؤتمر.

وأكد سعفان عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على مر التاريخ، مشيرا إلى استعداد وزارة القوى العاملة تبادل الخبرات والتجارب مع المغرب في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى، وتوحيد الجهود لخدمة العمال من خلال الاتحادات النقابية العمالية بالبلدين، فضلا عن توحيد الرؤى والجهود بين الدول العربية ليكونوا صفا واحدا فى مؤتمر العمل الدولي المقرر انعقاده نهاية مايو الجاري بجنيف.

وقال إن الوزارة اتخذت خطوات واسعة فى مجال حوسبة منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حيث لاقت التجربة المصرية نجاحا كبيرا، وساهمت المنظومة الجديدة فى إحداث طفرة فى عملية التفتيش، معربا عن استعداد الوزارة لنقل خبراتها والتعاون مع المملكة المغربية فى كل شئون العمل والعمال.

ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام الأعمال، إعلانا وزاريا لوزراء العمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، يركز على التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء.