أوبرا القاهرة تقدم عرضي باليه كارمن وتانجو

قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل عرضي باليه كارمن وتانجو، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، قدمت لمدة أربعة ليالٍ متتالية من 9 إلى 12 مايو على المسرح الكبير.



باليه كارمن وضع موسيقاه الفرنسي العالمي جورج بيزيه، وتدور أحداثه في مدينة أشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال، حيث تتودد إلى الشرطي خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.



أما باليه تانجو وضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروى اندرسون، ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكي والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الأرجنتينية بيونيس إيرس الساحرة لتشكل مزيجاً فنيا مبتكرا، بصياغة وتناول موسيقي جديد يناسب البالية والحركات التي تم تصميمها.



وجاء العرض في مجمله جيد جدا غم اختلاف التناول الموسيقي.



والتانجو على خلاف الموسيقى اللاتينية الفرحة، ينقل معالم الحزن، مثل الإحباط والحنين والألم.

وخطوات التانجو الراقصة مليئة بالإيحاءات لذلك من السهل تقديمها باليه خاص.



يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقدمت أولى عروضها في نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972، حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شئ.