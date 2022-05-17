الانتخابات اللبنانية: تيار 8 آذار يخسر الأغلبية وتقدم كبير لحزب القوات والمستقلين والمجتمع المدني

أعلن وزير الداخلية اللبنانية القاضي بسام مولوي، النتائج النهائية للانتخابات النيابية، والتي أسفرت عن خسارة تيار 8 آذار (الذي يضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة) للأغلبية النيابية في مجلس النواب المكون من 128 عضوا، مع تقدم كبير لحزب القوات اللبنانية وأحزاب الكتائب والمستقلين وقوى المجتمع المدني المعارض لتيار 8 آذار.

وتضمنت النتائج التي أعلنها وزير الداخلية اليوم، حصيلة الأصوات في 8 دوائر انتخابية من أصل 15 دائرة انتخابية، فيما أعلن مولوي أمس النتائج النهائية لـ 7 دوائر انتخابية.

وبات حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، صاحب الكتلة المسيحية الأكبر داخل مجلس النواب (18 نائبا) متفوقا على التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) الذي حصل على 17 نائبا متراجعا عن حصته في البرلمان الذي تنتهي ولايته السبت المقبل، وحافظ الثنائي الشيعي على كتلتهما المتمثلة في 27 نائبا شيعيا مجتمعين، بينما فاز المجتمع المدني بـ12 نائبا على الأقل، ليكونوا ضمن الفريق المعارض لوجود السلاح في غير يد الدولة.

وقال وزير الداخلية، إن الانتخابات أجريت رغم كل الصعوبات والتشكيك، مشددا على أن كل الأقاويل التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر على عمل اللجان، مشددا على أن نسب الاقتراع ليست منخفضة بل جيدة وهي تقريبا مثل أو أقل قليلا من النسب بالانتخابات السابقة.