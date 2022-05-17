إسبانيا تقر مشروع قانون يمنح المرأة إجازة مرضية أثناء الطمث المصحوب بالآم حادة

وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون من شأنه أن يمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة مرضية أثناء فترة الدورة الشهرية التى تصاحبها الآم حادة.



وفي حال تبني مشروع القانون، سوف تصبح إسبانيا أول دولة في أوروبا تقر مثل هذا التشريع.



وأكدت الحكومة أمس الاثنين أن الدولة سوف تغطي تكلفة الساعات المهدرة في مثل هذه الحالات طالما استمر ألم الدورة الشهرية. وتم تقدير هذه التكاليف بـ 8ر23 مليون يورو (24 مليون دولار) سنويا.



ويتعين الحصول على استشارة طبيب من أجل الحصول على الإجازة.



وقالت وزيرة المساواة إيرينى مونتيرو للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء: "إننا نصنع قانونا من شأنه أن يضمن أن المرأة يمكنها أن تحيا بصورة أفضل".



وأضافت عن القانون "إنه يوقف العمل في ظل الألم وتناول العديد من الأدوية".



ولن يكون مشروع القانون جاهزا ليتم تقديمه للبرلمان حتى تنتهي المشاورات. ويشير خبراء الدستور إلى أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2022 على أقرب تقدير.



وتعد مونتيرو، العضو بحزب بوديموس الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إحدى القوى الدافعة وراء هذه المشروع.



ومن المقرر طرح مشروع القانون ضمن تشريع جديد للإجهاض، من شأنه أن يتيح لمن تجاوزوا 16 عاما إنهاء الحمل بدون موافقة الأبوين.



وأعرب بعض النواب من الحزب الاشتراكي الذي ينتمى له رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والذي يقود حكومة أقلية، عن تحفظاتهم بشأن مشروع القانون.



وذكرت وزيرة الاقتصاد ناديا كالبينيو من أن التشريع من شأنه أن يلحق أضرارا بالمرأة عندما تنافس للحصول على وظيفة.



وأضافت أن الحكومة لن تقر إجراءات من شأنها "وصم المرأة".