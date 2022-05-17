سلط حادث قتل 10 أشخاص من أصحاب البشرة السمراء في سوبر ماركت بمنطقة بافالو في نيويورك، الضوء على جرائم الكراهية ضد مجتمعات أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن شاباً بالغاً من العمر 18 عاما، استهدف بسلاحه مجتمع السود في منطقة بافالو بنيويورك، وقال مسؤول إن المسلح المزعوم أدلى بتصريحات وصف فيها دوافعه بعد اعتقاله.

وقال إن التصريحات كانت مليئة بالكراهية تجاه مجتمع أصحاب البشرة السمراء، مضيفًا أن المحققين كشفوا أيضا عن معلومات أخرى من أوامر تفتيش وأساليب أخرى تشير إلى أن مطلق النار المزعوم كان "يدرس تنفيذ هجمات كراهية جديدة".

وبالرغم من إلغاء الفصل العنصري بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1964، إلا أن ظاهرة القتل على أساس اللون لا تزال متجذرة في أمريكا، حيث عزز حادث القتل الذي وقع في 14 مايو الجاري مخاوف تنامي هذه الظاهرة.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إنه تم استهداف أصحاب البشرة السمراء في جرائم الكراهية أكثر من أي مجموعات أخرى بالولايات المتحدة، وبحسب التقرير الصادر في عام 2020، كان من بين جميع ضحايا جرائم الكراهية المبلغ عنها والبالغ عددها 4930 ضحية بدافع العرق أو الإثنية، 48.5% "ضحايا جرائم بدافع الجناة ضد السود أو تحيز الأمريكيين من أصل إفريقي"، مقارنة بـ15.7% "ضحايا التحيز ضد البيض"، و14.1% باعتبارهم "ضحايا التحيز ضد اللاتينيين، و4.4% من "التحيز ضد الآسيويين".

وبشكل عام، تزايدت جرائم الكراهية في الولايات المتحدة منذ 2014، وحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم الإبلاغ عن أكثر من 7700 حادث جنائي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2020، وهو أكبر عدد منذ عام 2008، الذي شهد 7783 حادثا.

• أشهر جرائم الكراهية ضد أصحاب البشرة السمراء

- جيمس بيرد

قتل الرجل صاحب البشرة السمراء، جيمس بيرد، أحد أشهر جرائم الكراهية في المجتمع الأمريكي، ففي 7 يونيو 1998، قُتل بيرد على يد 3 من الرجال البيض (شون بيري، ولورنس بروير، وجون كينج) بولاية تكساس الأمريكية بسبب العنصرية وجرائم الكراهية، حيث ربطوه خلف شاحنة وسحلوه على الأسفلت لمسافة "2.4 كم"، وفى منتصف الطريق سقط جسده على حافة مجرى مائي، ووقتها قطع يده اليمنى ورأسه وأعضائه التناسلية وفارق الحياة.

تم الحكم على القتلة بالإعدام، لتكن بذلك أول عقوبة إعدام تطبق على جرائم الكراهية في ولاية تكساس، وأصبح بعد ذلك قانون جميع الولايات الأمريكية في عام 2009.

- جورج فلويد

في 25 مايو 2020، قُتل أمريكي من أصل إفريقي في مدينة منيابولس، مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، أثناء تثبيته على الأرض بغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة، حيث قام ضابط شرطة منيابولس "ديريك تشوفين"، بالضغط على عنق فلويد (بركبته)؛ لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب 9 دقائق.

وبعد دقائق بدأ فلويد بالصراخ وبشكل متكرر: "لا أستطيع التنفس"، كذلك صرخ بعض المارة طالبين من الشرطي التوقف عن ذلك، قبل أن يتوقف نبض فلويد ويموت، ومع ذلك لم يُظهر ضباط الشرطة أي محاولة لإسعافه، بل على العكس، استمر "تشوفين" بالضغط على عنق فلويد بركبته، حتى عندما حاول مسعفو الطوارئ الطبية إسعافه. ونتيجة لذلك، فُصل 4 من رجال الشرطة المتورطين في الحادث.