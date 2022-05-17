لافروف: الصين تغلبت على الغرب والولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الصين تغلبت على الغرب والولايات المتحدة، وهي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير الروسي، خلال مشاركته في ماراثون «آفاق جديدة»: «الغرب يقول بشكل مباشر إن الوقت قد حان لإصلاح المؤسسات الاقتصادية، لأن الغرب أنشأها، وتم إنشاؤها على أساس الآليات التي اقترحها الأمريكيون على الجميع، وأجبروهم على قبولها».

وأضاف أن «الصين من خلال اتباع هذه القواعد نجحت في التغلب على الغرب والولايات المتحدة، واحتلت الصدارة الاقتصادية في العالم»، لافتًا إلى أن «الغرب استبدل التعددية القطبية بتهيئة ظروف لجميع الدول الأخرى للعمل وفقا للأسس التي وضعها».

ووفقا لوزير الخارجية الروسي فإن الغرب لا يحب ظهور مراكز جديدة لعالم متعدد الأقطاب، والتي تعمل بشكل أفضل في المجال الاقتصادي، وأن الدول الغربية قررت تغير قواعد اللعبة مع نمو دول أخرى مثل الصين والهند.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى طوكيو الخميس الماضي، أنّ «روسيا تشكّل أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي؛ بسبب غزوها أوكرانيا، وتحالفها المقلق مع الصين».

وقالت المسؤولة الأوروبية بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنّ «روسيا اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي، بحربها الهمجية ضدّ أوكرانيا، وتحالفها المثير للقلق مع الصين».