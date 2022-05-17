واصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية ارتفاعه بشكل كبير على مدار، اليوم الثلاثاء، في مكاتب الصرافة والسوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الرسمية، في حين شهدت أسعار الوقود قفزة كبيرة لتسجل قيمًا غير مسبوقة على الإطلاق، وذلك عقب أقل من 48 ساعة على انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية 30200 ليرة لكل دولار بزيادة تجاوزت الـ 1700 ليرة للدولار عن متوسط سعر أمس الذي أغلق على 28500 ليرة للدولار، وعلى منصة صيرفة الرسمية، ارتفع سعر الصرف إلى 23500 ليرة للدولار بزيادة 300 ليرة عن متوسط سعر أمس.

كما ارتفعت اليوم أسعار الوقود بجميع أنواعه إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ زاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 35 ألف ليرة (1.4 دولار) لتصبح بـ 542000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان بمقدار 34 ألف ليرة لتصبح بـ 552000 ليرة.

ووصل سعر صفيحة المازوت إلى 615000 ليرة بزيادة قدرها 16 ألف ليرة.

يأتي ذلك وسط مخاوف من استمرار الارتفاع في سعر الصرف الذي ينعكس تأثيره في جميع أسعار جميع السلع والخدمات.

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي قد نفى اليوم شائعات ترددت حول إلغاء العمل بمنصة صيرفة ومد عملها لأجل غير مسمى، وذلك في محاولة لوقف الزيادة المستمرة في سعر الصرف، إلا أن هذا القرار أحدث تأثيرًا لحظيًا وتراجع سعر الصرف قليلًا، ثم عاد لأعلى مستوياته منذ عدة شهور.