 الهجرة اليونانية: وصول 7 آلاف و759 لاجئا من أوكرانيا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مايو 2022 2:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

الهجرة اليونانية: وصول 7 آلاف و759 لاجئا من أوكرانيا خلال الشهر الماضي

إجلاء مدنيين في أوكرانيا
إجلاء مدنيين في أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 2:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 2:24 م

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 7 آلاف و759 لاجئا فروا من أوكرانيا إلى اليونان خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن نحو 20% من اللاجئين من أوكرانيا تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أن غالبية الوافدين تزيد أعمارهم على 35 عاما، بينما 26 % منهم في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما.

وذكرت الوزارة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وحتى 30 أبريل الماضي، تلقت الوزارة أيضا 13 ألفا و147 طلبا من مواطنين أوكرانيين يطلبون حماية مؤقتة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك