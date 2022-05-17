الهجرة اليونانية: وصول 7 آلاف و759 لاجئا من أوكرانيا خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 7 آلاف و759 لاجئا فروا من أوكرانيا إلى اليونان خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن نحو 20% من اللاجئين من أوكرانيا تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أن غالبية الوافدين تزيد أعمارهم على 35 عاما، بينما 26 % منهم في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما.

وذكرت الوزارة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وحتى 30 أبريل الماضي، تلقت الوزارة أيضا 13 ألفا و147 طلبا من مواطنين أوكرانيين يطلبون حماية مؤقتة.