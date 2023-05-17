حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي على حضور المران الأخير للفريق الأول لكرة السلة «رجال» قبل السفر غدًا إلى رواندا، للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية «BAL 3».

وعقد الخطيب، اجتماعًا مع الجهاز الفني واللاعبين عقب نهاية المران، وجدد لهم التهنئة بالفوز ببطولة دوري السوبر، وكأس مصر، وأكد على أن الانتصارات التي تحققت في البطولات المحلية لا بد أن تكون دافعًا للفريق لتحقيق الفوز على المستوى القاري. وأن الفريق يملك جهازًا فنيًّا على مستوى عالٍ ولاعبين متميزين، ومنظومة عمل متكاتفة تعمل من أجل مصلحة النادي.

وأضاف أنه واثق بأن الجميع سوف يبذل قصارى جهده في هذه البطولة المهمة، حتى يقدم الفريق العروض التي تليق بإمكاناته، ويحقق النتائج المرجوة، ويتبوأ المكانة التي يستحقها.

وقال رئيس الأهلي إنه بقدر سعادته بإنجازات هذا الموسم لكن جمهور الأهلي تعود على مدار تاريخه أنه لا يتوقف عند الفوز ببطولة أو أكثر. وأن هذ الجمهور الوفي الذي يساند النادي في كل المواقف من حقه أن يسعد بالانتصارات والبطولات، وهي مسئولية يتحملها كل من يمثل الأهلي في كافة المحافل الرياضية.