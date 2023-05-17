أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد نما بنسبة 1.6% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، فيما يعد أول نمو يسجله الاقتصاد خلال ثلاثة أرباع، ويرجع ذلك إلى قوة الاستهلاك الخاص وتعافي السياحة؛ في دلالة جديدة على انحسار تأثير جائحة كورونا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية، أن إجمالي الناتج المحلي، بعد حساب التضخم، ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الرابع. وكان الاقتصاد الياباني قد نما خلال عام 2022 بنسبة 1.2%.

وقال يووشي كوداما كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث " الأنباء الجيدة هي أن الاقتصاد كان في حالة ركود العام الماضي، ولكن انتعش خلال الربع الأول. ومن المتوقع أن تدعم عودة السياحة الخارجية الاقتصاد حتى في ظل التوقعات بتباطؤ نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف كوداما "ارتفاع الأسعار يخلف آثرا سلبيا على المستهلكين. الأمل هو أن ترتفع الأجور هذا العام وأن يبدأ التضخم في الانخفاض، مما سوف يدعم الاستهلاك الخاص".

وقد ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.6% في ظل زيادة الطلب على السيارات والسلع المعمرة.

وقد تراجعت الصادرات بنسبة 4.2%، في ظل هبوط صادرات السيارات والآلات لإنتاج الرقائق، كما انخفضت الواردات بنسبة 2.3%.