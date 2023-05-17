مصرع 5 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات في إيطاليا

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أعلنت السلطات الإيطالية مصرع 5 أشخاص وإجلاء الآلاف من منازلهم من منطقة "إيميليا روماجنا" بشمال البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وصرح وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي، بأن ارتفاع الأمطار هذه المرة وصل إلى 50 سنتيمترا خلال 36 ساعة في عدد من المدن، مشيرا إلى إجلاء حوالي 4 آلاف شخص من منازلهم فيما انقطعت الكهرباء عن 50 ألف آخرين، وذلك حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية.

وحثت وكالة الحماية المدنية المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر، كما طالبت السلطات المواطنين بالبقاء في أماكن مرتفعة.

وتعد منطقة "إميليا روماجنا" من إحدى أغنى مناطق إيطاليا، وتعرضت لأمطار غزيرة قبل أسبوعين فقط أسفرت عن مصرع شخصين.