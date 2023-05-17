وزير خارجية الجزائر: نؤيد الجهود السعودية لوقف إطلاق النار في السودان



قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده تؤيد الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في السودان.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق القمة العربية العادية الـ 32، التي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الـ 19 من مايو الجاري.

وعبر عن قلق بلاده جراء ما يحدث في السودان، مؤكدًا أن القمة العربية تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم وفي ظل ظرف إقليمي خاص يشهد تطورات متسارعة.

وأشار إلى أن بلاده تسعى في القمة العربية الـ 32 لتوحيد الكلمة حتى يمكن مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن التحولات في العالم ستغير موازين القوى.

وتابع: «ندعو لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي وندعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره، كما نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية».