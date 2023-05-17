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الأمم المتحدة: السودان بحاجة إلى مساعدات بقيمة 2.6 مليار دولار

جنيف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:17 م
أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجا سنجام، اليوم الأربعاء، حاجة السودان إلى مساعدات إنسانية تقدر بحوالي 2.6 مليار دولار لتخطى آثار الأزمة الراهنة في البلاد.

وقال سنجام -حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية- إن "25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية والحماية".

وأجبر الصراع في السودان نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل البلاد، ما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة، وفقاً للأمم المتحدة.

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