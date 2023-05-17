هاري وميجان يتعرضان لمطاردة كارثية بالسيارات من قبل مصوري «الباباراتزي» في نيويورك

قال المتحدث باسم الأمير هاري وميجان ماركل، إنهما تعرضا مع والدة ميجان لـ "مطاردة شبه كارثية بالسيارات"، شارك فيها مصورو (بارباراتزي) أو مصورو المشاهير في نيويورك، مثل تلك التي تعرضت لها والدته وصديقها دودي الفايد، وأدت إلى مقتلهما في باريس عام 1997.

وقال المتحدث باسم الأمير إن "المطاردة الحثيثة" التي كانت "على يد مجموعة من المصورين شديدي العدوانية"، استمرت أكثر من ساعتين وأسفرت عن عدة بعض التصادمات، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأضاف أن الاصطدامات القريبة كانت "بين سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك".

وقال المتحدث: "في حين أن كونك شخصية عامة يأتي بمستوى من الاهتمام من الجمهور، فلا ينبغي أبدًا أن يكون على حساب سلامة أي شخص".

وجاء الحادث بعد حضور ميجان حفل الذكرى الخمسين لمؤسسة خيرية، مساء الثلاثاء، في مانهاتن مع زوجها ووالدتها دوريا راجلاند.

ولم تؤكد شرطة نيويورك على الفور معرفتها بالأمر ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وقُتلت والدة الأمير هاري، الأميرة ديانا، في حادث سيارة عام 1997 في باريس أثناء مطاردتها من قبل مصوري الباباراتزي.