روسيا تدرج مواطنا أوكرانيا في قائمة المطلوبين بمقتل الصحفي العسكري تاتارسكي

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، إدراج أحد أعضاء جماعة التخريب والإرهاب الأوكرانية، يوري دينيسوف، في قائمة المطلوبين بمقتل الصحفي العسكري فلادلين تاتارسكي.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن دينيسوف يوري ميخائيلوفيتش، الكائن في مدينة سنيجنوي بمنطقة دونيتسك أوكرانيا مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي لروسيا.

من جانبها أوضحت مصادر أخرى، أن دينيسوف كان يوجه داريا تريبوفا -المعتقلة في القضية- وأعطاها تمثالا بداخله عبوة ناسفة وعقب الهجوم الإرهابي سافر مباشرة في الـ3 من أبريل الماضي من روسيا إلى تركيا عبر أرمينيا .

يذكر أنه في الثاني من إبريل الماضي، وقع انفجار في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط مدينة سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، في 3 أبريل الماضي، بأن داريا تريبوفا قد تم اعتقالها للاشتباه في تورطها في انفجار بمقهى بمدينة بطرسبورج قتل فيه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.