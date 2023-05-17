محكمة فرنسية تبت في استئناف ساركوزي في قضية فساد

من المقرر أن يُعلن الحكم في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ في باريس اليوم الأربعاء.

وفي مارس 2021 ، حكم على ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع إيقاف التنفيذ. وفي الاستئناف، طلب ممثلو الادعاء تعليق فترة الثلاث سنوات كاملة.

ورغم أن المحكمة قضت في المحاكمة الأولية بأن ساركوزي قد يقضي فترة الإقامة الجبرية مع وضع علامات إلكترونية، فإن الحكم كان فريدا من نوعه في فرنسا. ووصف محاميه ذلك بأنه "قاس للغاية" و"غير مبرر".

وأدين الرئيس المحافظ الأسبق بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبرت في عام 2014 بشأن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوج.

وفي المقابل، كان أزيبرت سيحصل على دعم رئاسي في التقدم لشغل وظيفة في موناكو.

وقال ممثلو الادعاء إن هذا السلوك عرض استقلال القضاء للخطر.