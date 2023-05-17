خالد عبد العزيز: لا يوجد مؤامرة على الزمالك

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن نادي الزمالك لا يتعرض لمؤامرة، بدليل نتائج فريق الكرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك فاز بكأس مصر عدة مرات ومنها ما كان على حساب الأهلي، رغم أن هذه أسهل بطولة يمكن أن تُحاك فيها مؤامرات، لأن خسارة مباراة واحدة تعني خروجك من البطولة".

وتابع: "الزمالك أيضًا فاز بالدوري 3 مرات آخر 7 سنوات وهو أمر لا يتكرر، وارد أن يكون خسر مباراة أو مباراة لم تؤجل، لكن لا يمكننا القول بأن هناك مؤامرة ضد النادي".

وأوضح: "على الصعيد الأفريقي وصل الزمالك إلى نهائي الكونفيدرالية ونهائي دوري الأبطال مرتين في الفترات الماضية"، مشيرًا إلى أن عدم الحفاظ على اللاعبين يعكس وجود مشكلة لدى إدارة النادي.

وأكمل: "وجهة نظري الشخصية، فكرة تصدير نظرية المؤامرة غير صحيح، لأن اللاعبين يضعون في أذهانهم وجود مبررات وأعذار، بالتأكيد هناك أخطاء لكن يوجد أيضًا أساليب يمكنني بها استعادة حقوقي، بجانب أهمية معالجة الأخطاء".

وحول تغريدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حول نظرية المؤامرة، قال عبد العزيز: "تحدثت عن نظرية المؤامرة بشكل عام، لكن البعض اعتبرها إسقاط على نادي الزمالك، لكن يوجد مؤسسات بالفعل تتحدث عن المؤامرة وقت الإخفاق، والعكس صحيح إذا ما سارت الأمور على ما يرام".