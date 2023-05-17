أستاذ علم الاجتماع: أشجع على عمل الأبناء من سن 15 عاما في الإجازات لشغل الفراغ

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، إن أي تطور تكنولوجي يعتبر سلاحا ذا حدين، موضحة أنه قد يستخدم بشكل إيجابي في تطوير الفرد والمجتمع، وقد يستخدم للاستغراق في إهدار الوقت واستقبال الأفكار الهدامة، وهنا تصبح ذات تأثير سيئ.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الأسرة الصغيرة والعائلة والمجتمع عليهم أدوار في حماية النشء من كل ما تقدمه التكنولوجية والتطور التكنولوجي، ويكون لديها القدرة على التوجيه والقدرة على الرقابة.

ولفتت إلى ضرورة نشر الوعي، ومعرفة المخاطر المترتبة على إدمان الميديا، وأن يكون لدى كل أب وأم ومجتمع بدائل تشغل النشء وتجذب اهتمامه وتقلل من الوقت الذي يقضيه على تلك المواقع، مشددة على أهمية استغلال طاقة الأبناء بالتعاون بين كل الوزارات في البرامج الصيفية.

ودعت إلى أن يسمح الأب والأم للابن بالعمل من سن 15 عاما، وإعلاء قيمة العمل والوقت وقيمة الإنسان والاعتماد على النفس، مضيفة: «كل المجتمعات المتقدمة تشجع على ذلك، والقضاء على الفراغ الذي يملؤه الشاب بكل الأمور غير المفيدة، لأن أعدى أعداء الإنسان هو الفراغ».