حكومة النمسا تقرر حزمة مساعدات للمحتاجين في مواجهة أثار التضخم

خصصت الحكومة النمساوية، حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو (541 مليون دولار أمريكي)؛ لتخفيف أثار التضخم على العائلات المحتاجة والمحرومين.

وقالت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، إن العائلات التي لديها أطفال بصفة خاصة، ستستفيد من هذه المساعدات، والتي تتمثل في إعانات ومساعدات بطالة، وأخرى اجتماعية، حيث ستتلقى كل أسرة 60 يورو إضافية عن كل طفل شهريا حتى نهاية عام 202، كما سيتم تقديم هذا المبلغ للعائلات ذات العائل الواحد ممن يقل دخلهم الشهري عن 2000 يورو شهريا.

وأوضحت وزيرة الأسرة سوزان راب، ووزير الشؤون الاجتماعية يوهانيس راوش، أن العائلات ذات العائل الواحد هي الأكثر تضررا من التضخم.

وتابعت راب: "نريد البدء من حيث يحتاج الأطفال للمساعدات في النمسا".

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو دعم العائلات المتضررة بأسلوب محدد يستهدف المحتاجين.

وأضافت أن نحو 400 ألف طفل سوف يستفيدون من هذه الإجراءات.

ووفقا لإحصاءات مكتب الإحصاء الأوروبي" يوروستات"، التابع للاتحاد الأوروبي، زادت الأسعار على أساس سنوي في النمسا بنسبة 9.7% في أبريل الماضي، مما يجعل معدل التضخم فيها أعلى بكثير عن متوسط معدله في الاتحاد الأوروبي وهو 7%.