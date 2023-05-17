

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية في العالم لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لأول مرة خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وكانت المنظمة، قد قدرت العام الماضي فرص حدوث ذلك عند أقل من 50%، ولكنها الآن تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 66%.

ويشار إلى أنه كان قد تم وضع هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة خلال مؤتمر المناخ الأممي في باريس عام 2015.

وتعتقد المنظمة، أن الاحتباس الحراري سيرتفع فوق هذا الهدف بصورة دائمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس: "مع ذلك، المنظمة تدق جرس الإنذار الذي يحذر من أننا سوف نتخطى مستوى 1.5 درجة مئوية على أساس مؤقت مع تكرار متزايد".

وتوقعت المنظمة، أن تتخطى درجة الحرارة في عام من الخمسة أعوام المقبلة ما تم تسجيله في عام 2016؛ ليصبح العام الأكثر حرارة على الإطلاق بسبب التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري وظاهرة ال نينو المناخية .

وقال تالاس: "هذا سوف تكون له تداعيات واسعة على الصحة والأمن الغذائي وإدارة المياه والبيئة"، مضيفا: "نحن في حاجة للاستعداد".