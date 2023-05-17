المعارضة التركية تتحدث عن خروقات في آلاف الصناديق بالانتخابات الرئاسية

قال مسؤول في حزب الشعب الجمهوري التركي، إن حزب المعارضة الرئيسي رصد مخالفات في 2269 صندوق اقتراع في الانتخابات الرئاسية، و4825 صندوقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.

وصرح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، محرم إركيك، للصحفيين، بأن المخالفات في كل صندوق تتراوح بين واحد غير صحيح ومئات الأصوات غير الصحيحة.

وقال: «نتتبع كل صوت وإن لم يغير ذلك النتيجة النهائية»، موضحا أن عدد صناديق الاقتراع المخصصة للانتخابات في الداخل والخارج بلغ 201807 صناديق في المجمل، حسبما نقلت وكالة رويترز،

من جانب آخر، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات تلفزيونية إنه قد بدأ بالتحضير لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري، وفقا لما ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية.

وسيواجه إردوغان في جولة الإعادة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو.

وقال إردوغان: «أود أن أشكر المواطنين على المشاركة القياسية، فقد كان لدينا مهرجان ديمقراطي عظيم يليق بتركيا، وفريد من نوعه في العالم.. فقد بلغت نسبة المشاركة حوالي 90٪».

وأضاف أنه يتوقع إقبالًا كبيرًا من الناخبين في الجولة الثانية داخل وخارج البلاد، متابعا: «سأزور جزءًا من المنطقة التي ضربها الزلزال في نهاية هذا الأسبوع، ولكني لا أفكر في تنظيم تجمعات حاشدة، بيد أنه بمقدرونا عقد اجتماعات في بعض المناطق التي تأثرت بالزلزال».