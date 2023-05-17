الخارجية الروسية: موسكو تتخذ خطوات من أجل تسريع انضمام بيلاروسيا إلى منظمة شنغهاي للتعاون

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تتخذ إجراءات لمساعدة مينسك في استكمال الإجراءات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، لضم بيلاروسيا إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره البيلاروسي سيرجي ألينك: "لقد أطلعت ألينيك على نتائج اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في ولاية جوا الهندية مؤخرا، وأبلغته بالخطوات التي تتخذها روسيا للمساعدة في استكمال الإجراءات المطلوبة لكي تصبح بيلاروسيا عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في اقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وتتمتع بيلاروسيا، التي كانت شريكا في حوار منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2010، بوضع مراقب لدى المنظمة منذ عام 2015.

يذكر أن أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون هم روسيا والهند والصين وباكستان وأربع دول في آسيا الوسطى هم: كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وقد تولت الهند رئاسة المنظمة في سبتمبر الماضي وهي المضيفة هذا العالم، وكجزء من رئاستها قامت الهند بعقد حوالي 100 فعالية وحدث ما بين اجتماعات وزارية واجتماعات خبراء ومنتديات وندوات ومهرجانات تهدف إلى تعزيز التعاون المتنوع داخل منظمة شنغهاي للتعاون.