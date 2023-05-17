تفاصيل عقوبات الكاف على الأهلي

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراراتها بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وأرسلت لجنة الانضباط في الكاف خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم الذي أرسله بدوره إلى النادي الأهلي، للكشف عن تفاصيل عقوبات مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني.

وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 100 ألف دولار لعدم وجود نظام في أرضية الملعب، بالإضافة إلى 20 ألف دولار أخرى، بسبب رمي المقذوفات من الجماهير.

وأوضحت لجنة الانضباط بالكاف في خطابها أنها لم تجد أي دليل على وجود هتافات عنصرية من جماهير الأهلي، كما زعمت إدارة الهلال السوداني في شكواها للاتحاد الإفريقي.

وطالبت لجنة الانضباط النادي الأهلي بسداد الـ 120 ألف دولار خلال مدة زمنية قدرها شهرين فقط من تاريخ الإخطار، إلا أنه يحق للأحمر الاستئناف على تلك القرارات خلال 3 أيام فقط.

وكان الأهلي قد تغلب على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهو ما أهل الفريق للصعود للدور ربع النهائي من البطولة.

يُذكر أن الأهلي تغلب يوم الجمعة الماضي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، بملعب حمادي العقربي في رادس، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب يوم الجمعة القادم في إستاد القاهرة.