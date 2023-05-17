 منح مايكل دوجلاس جائزة السعفة الذهبية الفخرية في افتتاح مهرجان كان - بوابة الشروق
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منح مايكل دوجلاس جائزة السعفة الذهبية الفخرية في افتتاح مهرجان كان

مايكل دوجلاس
مايكل دوجلاس
د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:29 ص

تسلم الممثل والمنتج الأمريكي مايكل دوجلاس اليوم الثلاثاء جائزة السعفة الذهبية الفخرية في افتتاح مهرجان كان السينمائي السادس والسبعين.

وقال دوجلاس،78 عاما، "هذا يعني الكثير بالنسبة لي، لأن هناك مئات المهرجانات حول العالم، لكن هناك مهرجان كان واحد فقط"، واصفا ذلك بأنه "شرف عظيم ".

ووصفت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية أوما ثورمان ، مايكل دوجلاس خلال تقديمها له بأنه "فريد من نوعه - كمنتج ونجم سينمائي مبدع".

وقالت الممثلة والمغنية من فرنسا كيارا ماستروياني في تقديمها لحفل الافتتاح: "إن الهدف من هذا المهرجان كان ولا يزال استحضارا لحريتنا ... للتعبير عن نقاط القوة والضعف في بقائنا ووجودنا".

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