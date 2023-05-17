قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ موجة من انخفاض في درجات الحرارة تسود على أغلب الأنحاء بدءا من غد الخميس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستنخفض بما يتراوح بين أربع وخمس درجات مئوية على أغلب محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون ربيعية على أغلب الأنحاء في أيام الخميس والجمعة والسبت.

وعن طقس الأربعاء، أوضحت المتحدثة أن اليوم يشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، موضحة أن العظمى على محافظات القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية، في حين تصل إلى 41 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، بجانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، والإحساس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.