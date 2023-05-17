مفوضية اللاجئين تبحث مع رواندا والكونغو الديمقراطية ترتيبات عودة لاجئي الجانبين لبلادهم

بدأت المفوضية السامية للاجئين، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حوارا وصفته بالبناء مع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل ترتيب عودة لاجئي البلدين بصورة دائمة.

وأفاد بيان مشترك، وقعته الأطراف الثلاثة المشاركة في الاجتماع، بأن حكومة البلدين (كينشاسا وكيجالي) تعهدت باحترام حق عودة اللاجئين لبلادهم وحق العودة الطوعي بكل أمان وكرامة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية كونغولية اليوم.

وتضمن الاتفاق أيضا تذليل كافة العقبات المتعلقة بأمن الأفراد العائدين وتبادل المعلومات حول الظروف المعيشية في مناطق المعيشة بعد عودتهم بما فيها التوعية على المستوى المجتمعي وأيضا إعادة الاندماج في المجتمع.

ووفقا للبيان تعهدت الكونغو الديمقراطية ورواندا بمواصلة ضمان حق اللجوء للأشخاص الذين هم في حاجة إلى حماية دولية في إطار احترام المعاهدات ذات الصلة.

وتعهدت الدولتان بعقد اجتماع فني في نيروبي، عاصمة كينيا، في غضون شهر من الآن من أجل هدفين أحدهما يتعلق بإعادة إحياء عملية تيسير العودة الطوعية للاجئين الكونغوليين من رواندا واللاجئين الروانديين لدى الكونغو الديمقراطية وفقا للمبادئ الاسترشادية والنموذجية التي نصت عليها الاتفاقيات الثلاثية (بين كيجالي وكينشاسا ومفوضية اللاجئين) عام 2010.

يشار إلى أن وفد الكونغو الديمقراطية في هذه المفاوضات، التي عقدت في جنيف، قاده كريستوف لوتوندولا، نائب رئيس وزراء ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية، وماري سولانج وزيرة إدارة الطوارئ في رواندا وفليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.