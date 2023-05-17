طلعت عبد القوي: جلسات الحوار الوطني تستهدف التفكير في مجموعة حلول وأطروحات غير تقليدية

قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن نقاشات الحوار حول قضايا المحور الاقتصادي، محل اهتمام وترقب شديد من المصريين.



وأعتبر عبد القوي لـ"الشروق"، أن الملفات التي جرى النقاش بشأنها سيكون لديها القدرة على دعم الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، موضحا أن أعضاء مجلس الأمناء يتابعون كافة المستجدات التفصيلية الخاصة بجلسات الحوار بشكل لحظي.



وأضاف أن عددا من التأكيدات التي وردت خلال اجتماعات المحور الاقتصادي بدت شديدة الأهمية، ومنها أن المستهدف من الدولة المصرية في الفترة المقبلة جذب 30 مليون سائح سنويًا، وجذب استثمارات في قطاع السياحة بقيمة تصل لـ30 مليار دولار.



وذكر "عبدالقوي" أن أهم ما يميز جلسات الحوار الوطني الماضية هو السعي للتفكير في مجموعة من الحلول والأطروحات غير التقليدية، فالهدف من تلك الاجتماعات التوصل مناقشة الترويج لأنواع جديدة ومختلفة من السياحة في مصر لجذب سائحين من مختلف الدولة.



ولفت إلى أن مناقشات المحور الاقتصادي هي ملفات وثيقة الصلة بالشارع وأحوال المواطنين، وتزداد المطالبات بتخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية، بما يتيح لهم دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وكلها ملفات اعتبر أن طرحها على طاولة الحوار الوطني سيكون ضمانة للتنفيذ السريع.



وناقش المحور الاقتصادي، أمس قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين، كما ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.