أوكسفام: مجموعة السبع «مدينة» للدول الفقيرة بـ 13 تريليون دولار

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أفادت تقديرات منظمة أوكسفام الإغاثية بأن دول مجموعة السبع الصناعية الغنية تدين للدول الأكثر فقرا بحوالي 13 تريليون دولار من المساعدات الإنمائية غير المدفوعة بالإضافة إلى الدعم في مكافحة تغير المناخ.

وبدلا من الوفاء بالتزاماتها، تطالب دول مجموعة السبع وبنوكها بسداد ديون بقيمة 232 مليون دولار يوميا، حسبما قالت منظمة أوكسفام اليوم الأربعاء قبل انعقاد قمة مجموعة السبع من الجمعة إلى الأحد في هيروشيما باليابان.

وقال أميتاب بيهار المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة أوكسفام: "تحب دول مجموعة السبع الغنية أن تقدم نفسها كمنقذة لكنها تطبق معايير مزدوجة قاتلة، فهي تلعب وفقا لمجموعة واحدة من القواعد بينما تضطر مستعمراتها السابقة إلى اللعب وفقا لمجموعة أخرى".

وأضاف: "إنه العالم الغني الذي يدين لجنوب الكرة الأرضية. لقد وعد بالمساعدات منذ عقود ولكنه لم يقدمها أبدا. التكاليف الباهظة الناجمة عن الأضرار المناخية الناتجة عن حرقه المتهور للوقود الأحفوري. الثروة الهائلة المبنية على الاستعمار والعبودية".

وقالت أوكسفام إن القمة تعقد في وقت يعاني من خفض أجور العمال وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد وزيادة الجوع في العالم.

وأضاف أنه للمرة الأولى منذ 25 عاما، تتزايد الثروة المفرطة والفقر المدقع في آن واحد.

وتقول أوكسفام إن دول مجموعة السبع نكثت بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تغير المناخ، مضيفة أن انبعاثات الكربون لديها تسببت في خسائر وأضرار بقيمة 7ر8 تريليون دولار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ووعدت الدول الغنية في عام 1970 بإعطاء 7ر0% من الناتج الاقتصادي سنويا لمساعدات التنمية، لكن لم يتم توفير 49ر4 تريليون دولار، وهو أكثر من نصف التعهد.

وقال بيهار: "كان من الممكن أن تحدث هذه الأموال فرقا".