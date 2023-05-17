ماني قد يوجه ضربة كبرى لجماهير ليفربول الموسم المقبل

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أفادت تقارير صحفية أن ساديو ماني نجم ليفربول السابق وبايرن ميونيخ الحالي قد يعود للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويرتبط ماني بالإنتقال للعديد من الأندية وعلى رأسهم مانشستر يونايتد هذا الصيف ، وقد تؤدي هذه الصفقة لغضب قطاع كبير من جماهير ليفربول الموسم المقبل.

وكان ماني قد إرتدى قميص ليفربول قادماً من ساوثهامبتون في عام 2016 وسجل 120 هدف وصنع 48 تمريرة حاسمة خلال 269 مباراة.

وحقق ماني الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي وحصد عدد من الجوائز الفردية، ولكنه منذ خسارة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي الأبطال الموسم الماضي فقد إتخذ قراراً بالإنضمام لبايرن ميونيخ.

وبحسب " سكاي سبورت " ألمانيا فإن مانشستر يونايتد يقود سباق التعاقد مع ساديو ماني إلى جانب نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث.

وسجل ماني 12 هدف وصنع 6 أسيست في كل المسابقات مع نادي بايرن ميونيخ لكنه قضى موسماً مخيباً للآمال مع البافاري.